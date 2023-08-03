STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanlarına yönelik kariyer eğitimi ile ilgili Dr. Öğretim Üyesi Banu Taktak Karaca, “Bu eğitimin daha erken, ideal olarak ortaokul düzeyinde başlatılması gerektiğini” söyleyerek nedenlerini sıraladı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Banu Taktak Karaca, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanlarına yönelik kariyer eğitiminin daha erken, ideal olarak ortaokul düzeyinde başlaması gerektiğini belirtti. Modern STEM eğitiminin, eleştirel düşünme, problem çözme, üst düzey düşünme, tasarım ve neticelendirme gibi becerileri yanı sıra azim, uyum sağlama, iş birliği, organizasyon ve sorumluluk gibi davranışsal yetkinlikleri de teşvik ettiğini vurguladı.

Dr. Öğretim Üyesi Karaca, daha erken yaştan itibaren STEM Kariyer eğitimin verilmesi ile ilgili nedenleri şu şekilde sıraladı:

“Ortaokulda akademik ilgi genellikle azalıyor”

“Ortaokulda Akademik İlgi Genellikle Azalıyor: Ortaokul dönemi, öğrencilerin sosyal önceliklerin akademik önceliklerden daha ağır bastığı, çalkantılı bir dönem olabilir. Matematik ve fen bilimleri hakkında olumsuz düşüncelere sahip olan öğrenciler, bu önyargılarını genellikle ilerleyen dönemlerde de taşırlar. Ancak ortaokulda STEM ile gerçek hayat arasındaki bağlantıları kurmayı destekleyen programlar, fen ve matematik derslerinin öğrenciler için anlamlı ve ilgi çekici olmasını sağlayarak onların ilgisini çekebilir.”

Kariyer hedefleri ortaokulda başlıyor

“Paradoksal bir şekilde, ortaokul yıllarında akademik ilgi azalırken, bu dönemde öğrenciler gelecekteki kariyer hedefleri üzerine ciddi düşünceler geliştirmeye başlarlar. Ortaokulda STEM kariyer farkındalık programlarına katılmak, öğrencilerin mühendislik, teknoloji, imalat, biyoloji, genetik vb. alanlardaki işleri ciddi şekilde düşünmelerini tetikler. Bu dönemde alınan kararlar, lise ve üniversite seçimlerini belirleyebilir ve STEM alanlarında yetişkin kariyerlerine yönlendirebilir.”

Bir diğer sebebin ise bu eğitimin problem çözmeyi öğrettiğini söyleyerek aktaran Karaca, “Ortaokulda STEM dersleri alan her öğrenci STEM ile ilgili bir kariyer planlamayabilir, ancak kazandıkları beceriler diğer alanlarda da uygulanabilir. İşverenlerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerine değer verdiği günümüz dünyasında, STEM programları analitik muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek tüm öğrencilere fayda sağlar” dedi.

“Erken STEM Kariyer Eğitimi cinsiyet uçurumunun kapatılmasına yardımcı oluyor”

İş dünyasında yaşanan cinsiyet farklılığı ile ilgili de yardımcı olacağını söyleyen Karaca, “Kadınlar ABD’deki toplam üniversite eğitimli işgücünün yarısını oluşturuyor, ancak STEM alanında çalışan kadınların oranı sadece yüzde 29’dur. Bu eşitsizliği gidermek için cinsiyete özgü kalıp yargılarını düzeltmek için erken müdahale önemlidir. Kız çocuklarının STEM kariyer eğitimine erken yaşta başlamaları, onları güçlendirerek STEM kariyerleri hakkında daha olumlu düşünmelerine ve bu alanlara olan ilgilerini sürdürmelerine yardımcı olur” şeklinde konuştu.

“Öğrenmeyi kolaylaştırıyor”

Son neden olarak öğrenmeyi kolaylaştırdığını ifade eden Karaca, “İlgi çekici, uygulamalı öğrenme ortaokul öğrencilerine ulaşmak için önemlidir ve STEM eğitimi bu açıdan mükemmel bir araçtır. Öğrencilerin derslerde aktif olarak deneyler yapmaları, kararlar almaları ve deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri, onların öğrenme deneyimlerini zenginleştirir ve materyalleri unutulmaz kılar. Interaktif ve çocuk merkezli programlar, öğrencilere STEM eğitimi almaları için ilham vererek, bilim ve matematik gibi disiplinlerde ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanır” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Banu Taktak Karaca, "Günümüzün teknoloji odaklı dünyasında, tüm öğrencilerin STEM’i gelecekteki kariyerlerinin bir parçası olarak kullanmaları beklenecektir. Bu eğitim ne kadar erken başlarsa, öğrencilerin STEM kariyerlerini anlamaları ve değerlendirmeleri ve yetişkin yaşamları onları nereye götürürse götürsün profesyonel olarak başarılı olmak için beceri setleriyle güçlendirilmeleri o kadar muhtemeldir" diyerek, STEM kariyer eğitiminin ortaokulda başlamasının önemine dikkat çekti.