Saadet Partisi GİK Üyesi Avukat Alev Sezen, Saadet Sahada programı kapsamında İnegöl’deki siyasi parti ve STK’ların kadın temsilcileriyle buluştu.

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından organize edilen Saadet Sahada programları kapsamında Genel İdare Kurulu (GİK) Alev Sezen, İnegöl’de siyasi partilerin ve STK’ların kadın temsilcileriyle kahvaltılı programda buluştu.

Program kapsamında kadınların sorunları ve sahada temas edilen vatandaşların sorunları not edilerek genel merkeze iletildi.

TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Kahvaltı programında selamlama konuşması yapan Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları Başkanı Havva ŞEN, saha taramaları kapsamında özellikle kadın esnaflara yönelik bir dizi ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Genel İdare Kurulu üyemiz Sayın Av. Alev SEZEN hanımefendiye katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki söyleşimizin ardından İnegöl çarşı bölgemizdeki kapalı çarşı ve hanları ziyaret ederek programımızı devam ettireceğiz” dedi.

Genel İdare Kurulu Av. Alev Sezen, burada yapmış olduğu konuşmada şu ifadeleri kullandı;

SİLAHSIZLANMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMALI

“Öncelikle iki avukat meslektaşımız burada saldırıya uğramış onlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kendilerini ziyaret edecektim ancak Bursa’ya sevk edildiklerini öğrendim. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Umarım böyle bir olay hiçbir şekilde yaşanmaz. Türkiye’de silahsızlanmaya yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. “

AMACIMIZ VATANDAŞI DİNLEMEK

“Bugün bizim Saadet Partisi olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıya Millet İttifakı’nın kadın temsilcileri de katıldı. Buradan seçim sürecinde birlikteliğimizin önemine de bir kez daha dikkat çekmez istiyorum. İnegöl bu konuda gayet iyi bir şekilde irtibatları sağlıyor. Esnaf ziyaretlerimiz olacak. Saadet Sahada programımızın asıl amacı 81 il 975 ilçede vatandaşlarımızla temas kurmak ve onları dinlemek. Biz iktidara gelmeyi hedefliyoruz. Bunun içinde vatandaşı dinleyerek iktidara geldiğimizde politikalarımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. “

İKTİDARDAN MEMNUNİYETSİZLİK VAR

“Sahadaki tepkiler, şikayetler benzer. Esnaflarımızın şikayetleri çok. Özellikle sattıkları malı yerine koyamamaktan ötürü çok dertliler. Ekonomik yönden büyük bir çıkmaz var. Hukuki yönden belirsizlikler, çıkmazlar ve uzayan süreçler var. İktidardan olan memnuniyetsizlik artık çok açık bir şekilde dile getiriliyor. “

SAADET PARTİSİ KADINA HER ZAMAN DEĞER VERMİŞTİR

“Tabi 25 senedir ben kadın hakları ve aile üzerine birçok çalışma yürüttüm. Saadet Partisi’nin kadına bakış açısına da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Saadet Partisi kadını her zaman ön planda tutan, değer veren ve yer veren bir parti olmuştur. Erbakan hocamın kadın çalışmalarını ne kadar desteklediğini sizler de biliyorsunuz. Şu anda kadın kollarımızın ne kadar güçlü ve birlikte çalıştığını örnek gösterebiliriz. Bugün 3 gündür sahadayız ve hızlı bir şekilde teşkilatlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile zaten toplumun temeli, bu nedenle anayasamızda da yer alıyor. Partimiz aileye çok önem veriyor. Kadın-erkek diyaloğuna, iş bölümüne, aile bütünlüğüne çok önem veriyor ve politikalarını bu çerçevede üretiyor. En son cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çalışmalarına karşı ailenin bir erkek ve kadından oluştuğuna en çok vurgu yapan genel başkanımız oldu. Aile dağılırsa toplum dağılır. Biz aileyi çok sıkı bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Ak Parti dönemindeki ahlaki yozlaşma ve ekonomik darboğaz nedeniyle aile içerisindeki çatlaklar daha da fazla arttı. Bu çatlaklar mahkeme salonlarında son buluyor. Bunların önüne politikalarımızla geçeceğiz inşallah. “