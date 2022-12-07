Saadet Partisi İlçe Kadın Kolları, İnegöl’deki STK’ların kadın yöneticilerini kahvaltılı toplantıda ağırlayarak istişareler gerçekleştirdi.

Parti binasında gerçekleştirilen programa Saadet Partisi Kadın Kolları Bursa İl Başkanı, Kestel ve Yenişehir İlçe Başkanları, Anadolu Gençlik Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Ertuğrulgazi Derneği, Şavşatlılar Derneği ve Ensar Vakfı kadın yöneticileri katıldı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının verildiği program Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları Başkanı Havva Şen’in selamlama konuşmalarıyla başladı. Akabinde Bursa Kadın Kolları Başkanı Hatice Ataş bir konuşma yaparak İslam dünyasının zihinsel ve fiili işgal altında olduğunu belirterek çözümün İslam birliğinde olduğunun altını çizdi.

Ataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

İSLAM DÜNYASI KAN GÖLÜNE ÇEVRİLDİ

“Azmin ve fedakarlığın timsali Saadet Partimizin İnegöl Kadın Kolları Başkanı Havva Şen ve kıymetli yönetimlerine bu nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, partimizin Kestel ve Yenişehir kadın kolları başkanları, hayatımızın her alanına değer katan değerli hanımlar. Hayat; doğru ile yanlışın, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlının mücadelesinden ibarettir. İslam sadece Müslümanlara değil, bütün dünyaya huzur ve barış getirecek değerleri bünyesinde taşımaktadır. Barış, sevgi, kardeşlik, adalet ve huzur tüm insanlığın ortak talebidir. Taşıdığımız bu sorumlulukların aksine bugün bütün insanlık bir buhranın içindedir. İslam coğrafyası emperyalizm, komünizm ve Siyonizm elinde kan gölü haline çevrilmiştir.”

İSLAM ALEMİ FİİLİ VE ZİHİNSEL İŞGAL ALTINDADIR

“Ne acıdır ki Müslümanların büyük bir kısmı, kurtuluşlarını kendilerini yok etmeye çalışanlarda aramaktadır. İslam alemi fiili ya da zihinsel olarak işgal altındadır. İsrail ile normalleşmeye koşmak bunun en büyük örneğidir. İsrail ile normalleşmek, Mescidi Aksa ile, Kudüsle, Filistinle anormalleşmek demektir. Düşmandan merhamet beklemek barışı getirmeyecektir. İslam aleminin şuurla bir araya gelmesi gerekmektedir. Tıpkı Selahattin Eyyubi zamanındaki gibi.. O dönemde de İslam dünyası paramparça olmuştu. Haçlılar bunu fırsat bilip İslam dünyasını ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Tıpkı bugün olduğu gibi. Eyyübi ise İslam birliğini kurmak ve Müslümanları bir araya getirmek için büyük bir mücadele veriyordu. Kudüs haçlıların elindeyken ‘Gülmek ve rahat uyumak bana haram olsun’ deyip 25 yıl İslam birliğinin sağlanması için çalışmıştı.”

İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ HER KESİME UYGULANMALI

“Son dönemde zalim Çin hükümeti karantina bahanesiyle Doğu Türkistan’da birçok zulüm işlemektedir. En son kardeşlerimiz çıkan bir yangına müdahale edilmediği için şehit oldular. Çinin zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, Çin konsolosluğunun önünde protesto ederken, mevcut iktidar tarafından coplanarak uzaklaştırıldılar. Bizler Saadet Partisi olarak İnsan Hak ve Hürriyetlerinin her kesime uygulamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeryüzünde yaşayan tüm insanlığın saadetini, huzurunu, güvenliğini, refahını ve özgürlüğünü temin etmek için mücadele ediyoruz ve biliyoruz ki kadınların değer katmadığı hayat eksik kalacaktır. Beşiği sallayan eller dünyaya hükmedecektir. Sevgili hanımlar, umudun sizlerin elinde yeşereceğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah’a emanet ediyorum.”