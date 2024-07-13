Günümüzün karmaşık dünyasında, stres yönetimi önemli bir yaşam becerisi olduğunu belirten Uzman Psikolog Anıl Özcan, ’basit yaşam’ psikolojisinin, bu konuda sağladığı avantajlarla dikkat çektiğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Uzmanı Psk. Anıl Özcan, stres yönetimi için tüyolar paylaştı. Psk. Anıl Özcan, sade bir hayatın stres yönetimine katkılarını 8 maddede sıraladı. Minimalizmin, fiziksel ve zihinsel alanda önemli faydalar sağladığını söyleyen Psk. Anıl Özcan, “Gereksiz eşyaları ortadan kaldırmak, daha düzenli bir yaşam alanı oluşturur ve zihinsel ferahlık sağlayarak stresi azaltır. Az sayıda eşya ise karar verme yükünü hafifletir, böylece zihinsel yorgunluğu azaltır” dedi.

“Bilinçli tüketim: Sadece ihtiyaç duyulanı almak”

Finansal stresi azaltmanın yolunun bilinçli tüketimden geçtiğine değinen Psk. Özcan, “Yalnızca ihtiyaç duyulan ve değer verilen şeyleri satın almak, gereksiz harcamaları önler ve finansal dengeyi korur. Aynı zamanda kaynakların etkili kullanımıyla çevresel stresi azaltır” şeklinde konuştu.

“Zaman yönetimi: Öncelikleri belirlemek ve verimli olmak”

Zaman yönetiminin, stresi azaltmanın kilit noktalarından biri olduğunu söyleyen Psk. Özcan, “Öncelikleri belirleyerek zamanı en verimli şekilde kullanmak, gereksiz meşguliyetlerden kaçınmanıza ve zaman baskısını azaltmanıza yardımcı olur” diye konuştu.

“Doğal ve basit aktiviteler: Ruh halinizi iyileştiren anlar”

Doğada vakit geçirmenin stres hormonlarını azaltarak ruh haline olumlu yönde etki edeceğini belirten Psk. Özcan, “Teknoloji ve sosyal medyadan uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmek de önemlidir” ifadelerine yer verdi.

“Bilinçli farkındalık (Mindfulness): Anı yaşamak ve duygusal dengede olmak”

Geçmiş pişmanlıkları ve gelecek kaygılarını bir kenara bırakıp şu anın tadını çıkarmanın bilinçli farkındalığın temeli olduğunu vurgulayan Psk. Özcan, “Bu yaklaşım, duygusal dengeyi sağlayarak stresle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olur” dedi.

“Sağlıklı ilişkiler: Destekleyici bağlantılar kurmak”

Sağlıklı ilişkilerin, duygusal destek sağladığını ve stresle mücadele etmeyi kolaylaştırdığını söyleyen Psk. Özcan, “Toksik ilişkilerden uzak durmak ise duygusal yükü azaltır ve yaşam kalitenizi artırır” şeklinde konuştu.

“Kendine zaman ayırma: Hobi ve dinlenme ile yenilenmek”

Kişisel zamanınızı hobi ve ilgi alanlarınıza ayırmanın stresi azaltarak ruhsal olarak yenilenmeyi sağladığını belirten Psk. Özcan, “Düzenli dinlenme ise zihinsel ve fiziksel sağlığınız için önemlidir” dedi.

“Basit beslenme ve sağlık alışkanlıkları: Enerji ve sağlık”

Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin stresle başa çıkmanın doğal bir yolu olarak karşımıza çıktığını söyleyen Psk. Özcan, şunları söyledi:

“Doğru beslenme ve aktif bir yaşam tarzı, enerji seviyenizi artırır ve genel sağlık durumunuzu iyileştirir. Bu prensipler genel olarak basit yaşam psikolojisinin temel taşlarıdır. Modern dünyanın getirdiği karmaşıklıklarla başa çıkmak ve daha anlamlı bir yaşam sürmek isteyen herkes için değerli bir rehber sunar. Hayatınızdaki gereksiz karmaşıklıkları azaltarak, daha dengeli, huzurlu ve tatmin edici bir yaşam sürebilirsiniz."