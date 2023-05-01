Studiocare Balat Turkuaz’da Mustafa Bozbey’in katılımıyla hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) - Balat Turkuaz’da Studiocare işletmesinin açılışı yapıldı. Ayşenur Şensoy ve Damla Yazar ortaklığında işletmenin açılış kurdelesini Mustafa Bozbey kesti.

Açılışta konuşan şirket ortaklarından Ayşenur Şensoy, “Studiocare olarak sunduğumuz tüm hizmetlerimizde en temel prensibimiz kişiye özel olmasıdır. Her zaman ihtiyacınızı en iyi şekilde dinler ve size özel çözümler üretiriz. Studiocare olarak güzelliğinize özel çözümleri, güzellik uzmanı profesyonellerimizle en güzel şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Kalıcı oje,manikür, pedikür ve protez tırnak gibi hizmetlerimizle misafirlerimizin memnuniyetini üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Mustafa Bozbey de, işletmenin bölgeye ve Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.