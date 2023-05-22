Kocaeli’de halı satan iş yerinin sahibi Kerem Demir, deposunu su bastıktan sonra ıslanan halılardan kurtarabildiklerini zararına satışa çıkardı. Vatandaşlar 35 TL’lik paspası 5 TL’ye, 4 bin TL’lik halıyı bin 250 TL’ye alma fırsatı buldu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde halı dükkanı sahibi Kerem Demir’in Batman’da halıları istiflemek için kullandığı depoyu su bastı. Islanan halılardan kurtarılanları ise Demir, yüzde 70 zararına satmaya karar verdi. Sabah saatlerinde Körfez’deki dükkana gelen vatandaşlar; 5 TL’ye paspas, 60 TL’ye yorgan alma fırsatını değerlendirdi. Piyasa değeri 4 bin TL’nin üzerinde olan halılar da bin 250 ile bin 750 TL arasında alıcı buldu.

“Piyasaya göre üçte biri, dörtte biri fiyatına veriyoruz”

İş yeri sahibi Kerem Demir, “Depomuza su basmasından dolayı biz ürünleri buraya getirdik. İki tırı İzmir ve İstanbul’a götürdük. Bir tırı da Kocaeli’ye getirelim dedik. Bu sayede buradaki vatandaşlar da bu fiyatlarla buradaki halılardan faydalansın istedik. Evlerinde güzel bir şekilde kullanabilsinler istedik. Ürünleri piyasaya göre üçte biri, dörtte biri fiyatına veriyoruz. Dışarıya baktığın zaman bir halının fiyatı 4 - 5 bin TL’nin aşağısında değil. Bizde ise halılarda en yüksek fiyat bin 750 TL, en dip fiyat 900 TL’den başlıyor. Maksadımız, millet faydalansın. Yorganlarımız var mesela, 60 TL’den satıyoruz. Dışarıda nerede sorarsanız sorun en az 200 - 220 TL paradır.