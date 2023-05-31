ESKİ Genel Müdürlüğünün düzenlediği ‘‘Su Kahramanları’’ eğitim programına, okul gruplarının gösterdiği yoğun ilgi ve katılım devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Hacı Nezire Sarıkamış Ortaokulu, Eti Maden İşletmeleri İlkokulu ve Vali Ali Fuat Güven İlkokulu’nda eğitim gören 123 öğrenciyi tesislerinde misafir ederek bilinçlendirici su tasarrufu eğitimi verdi.

Çocuklar, Kalabak su pet şişe preform hallerini incelerken, yapılan tesis gezisi ile de kullandığımız içme ve kullanma suyunun evlerimize ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini gözlemlediler.

Çocuklara verilen bilinçlendirici eğitim sonrasında suyun evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde ve hayatın her alanında israf edilmeden bilinçli, tasarruflu bir şekilde kullanma alışkanlığının kazandırılması amacı ile görev çizelgeleri ve su kahramanları rozetleri hediye edildi.