Bilecik Belediyesine ait su kartı dolum noktalarının Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara hizmet vereceği öğrenildi.

Belediye Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, vatandaşların hangi mahalle ve noktalarda su kartlarına dolum yapabileceği bilgisi verildi. Yapılan paylaşımda, “Hürriyet, Bahçelievler, Beşiktaş ve İstiklal mahallelerinde bulunan Özgür Market, Özgür Market 2, Garip Market, Tekin Market, Yavuz Market Ufuk gıda pazarı ve Ortak Marketim Sanal Mağazacılık Anonim Şirketi noktalarından su kartlarına dolum yapabileceklerdir” denildi.