Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Emine Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Su Verimliliği Seferberliği' tanıtım toplantısı düzenlendi. "Su Verimliliği Seferberliği Suda Sıfır Kayıp" tanıtım toplantısına katılan Alinur Aktaş, "Su kayıplarını ve kaçağı önlemede birinci sıradayız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Emine Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Su Verimliliği Seferberliği' tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Emine Erdoğan'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile davetliler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği Suda Sıfır Kayıp" tanıtım toplantısına katılan Aktaş, "Su kayıplarını ve kaçağı önlemede birinci sıradayız" ifadelerini kullandı.