İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin en önemli sonuçlarından olan kuraklık ile mücadele edebilmek amacıyla Gediz Havzası’nda 35 yeni içme suyu kuyusu projelendirdi. Bölgede yaşayanlara kesintisiz su temini hedefiyle projelendirilen kuyulardan 8’i için imalatlar sürüyor, 5 kuyu ise ihale aşamasında.İZMİR (İGFA) - Dünya genelinde etkisini hissettiren küresel ısınmayla beraber mevcut su kaynakları kuruyor. İZSU bu nedenle, bir yandan artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak diğer taraftan da vatandaşları iklim krizinin su kaynakları üzerindeki baskısına karşı korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Küresel ısınmanın su kaynakları üzerindeki baskısının Gediz Havzası’nda da hissedilmesi nedeniyle bölge için 35 yeni içme suyu sondaj kuyusu projelendirildi.

İZSU Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının büyük çoğunluğunun tarımsal sulamada kullanılması ve ülkemiz tarımsal üretiminin yüzde 10’unun Gediz Havzası’nda gerçekleştirilmesi nedeniyle bölgede içme suyu kaynaklarının çeşitlendirilmesi için yatırım yapıyor. Yer altı su kaynağı ile yüzey arasındaki mesafenin 10 metrelerden, 200 metre derinliğe ulaşmasını gözlemleyen İZSU ekipleri, projelerini bu durumu da dikkate alarak hazırlıyor.

Tüm vatandaşlara kesintisiz su temini hedefi ile açılacak yeni kuyular ile İZSU, Gediz Havzasında yaşayanlara kesintisiz ve temiz su temininde süreklilik sağlarken, yaşam standardının yükseltilmesine de katkı sağlayacak.

Bergama, Dikili ve Aliağa’da yeni su kaynakları İZSU Genel Müdürlüğünün toplam 35 milyon liralık yatırım bedeliyle gerçekleştireceği 35 sondaj kuyusundan 8’inde çalışmalar sürüyor. Bu kuyuların 5’i Bergama, 2’si Dikili ve 1’i Aliağa’da hizmet verecek. İhale aşamasında olup kısa zamanda imalatına başlanacak 5 kuyudan 3’ü Kınık’ta, 2’si de Bergama’da yapılacak. Projelendirme aşaması tamamlanan 22 sondaj kuyusunun saha çalışmalarının da kısa sürede başlaması planlanıyor.