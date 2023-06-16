Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ, yaz aylarında artan nüfusla birlikte su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçecek önlemlerini aldı. Sağlıklı içme suyunun aralıksız sağlanması için dört koldan gerçekleştirildiği çalışmaların yanı sıra BASKİ ekipleri, olası büyük arızalara karşı ekipman ve malzemeleriyle teyakkuzda bekliyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’e tertemiz ve sağlıklı bir şekilde içme suyu ulaştırmak için aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ)ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle 3 milyona yakın artacak nüfusa yetebilmek ve sağlıklı içme suyu temin edebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan ömrünü yitirmiş içmesuyuve kanalizasyon şebeke hatlarını yenileyen BASKİ ekipleri aynı zamanda;atıksu arıtma tesisi ile yeni depo yapımı, mevcut atıksu, içmesuyu arıtma tesisleri mekanik ekipmanların bakımı, içmesuyu depo ve terfi istasyonu bakım-onarımı, dere ıslahı çalışmaları, kanalizasyon şebeke hattı ve kuyu temizliklerini de özverili bir şekilde gerçekleştiriyor.

BAKTERİYOLOJİK UYGUNLUK ORANI YÜZDE 91

9 adet 1 milyon 790 bin 100 kişi kapasiteli içmesuyu arıtma tesisinden ve bin 200 farklı noktadan alınan su numuneleri“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği” gereğince; BASKİ Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenli olarak denetleniyor. Şebekenin en uç noktasından yapılan ölçümlerle kontrol numunelerin sonucunda Balıkesir genelinde bakteriyolojik uygunluk oranı yüzde 91 olarak belirlendi.

BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bin 154 adet sondaj kuyusu, 160 adet arsenikli arıtma çeşmesi, 148 adet terfi merkezi, bin 341 adet içmesuyu deposunun temizliği, bakım ve onarım çalışmaları, su santralleri rehabilitasyonları, mevcut kırsal mahallelerde kaptaj düzenlemeleri ve temizlik çalışmalarını tamamlayan BASKİ, buraları yaz sezonuna hazır hale getirdi.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ŞEBEKELER YENİLENİYOR

431 bin 342 metre kanalizasyon hattı temizliği, 16 bin 294 adet kuka ve vidanjör çalışması, Körfez bölgesinde 40 bin 460 ve Güney Marmara Bölgesinde 52 bin 660 metre olmak üzere toplamda il genelinde 206 bin 601 metre içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapımı tamamlayan BASKİ, Ayvalık Atatürk Bulvarı Sarımsaklı Sahil Bölgesinde ekonomik ömrünü tamamlayan toplamda 2 bin 137metre içmesuyu şebeke hattı yenileme çalışmaları tamamlandı.

DERELER TERTEMİZ AKIYOR

Dere ıslah çalışmalarına büyük önem veren BASKİ; Edremit Çayı Işık ve Ülkü Yolu toplamda 10 bin metre dere dip temizliği ve taş tahkimat çalışmaları, Gönen Çayı 750 metre, Burhaniye Kadıncık 100 metre, Ayvalık Küçükkuyu Mıhlı Çayı 500 metre ve Edremit Narlı Deresi 400 metre olmak üzere toplamda 11 bin 750 metre dere temizliği gerçekleştirdi. Terfi istasyonlarının koku giderim sistemlerinin aktif çalışması için mevcutta bulunan koku ünitelerinin revizyonlarını sağlayan ekipler, Sarımsaklı Sahilinde bulunan TM4 Terfi Merkezi genel bakım ve onarımlarını tamamladı, çevre düzenlemesine devam ediyor. AyvalıkŞirinkent Mevkiinde bulunan Maslak Terfi İstasyonu bakım onarım çalışmaları da gerçekleştirildi.

19 BİN 339 HEKTAR ALANDA SULAMA HİZMETİ VERİLİYOR

BASKİ Genel Müdürlüğü her yıl bünyesine kattığı yeni bir tarımsal sulama tesisiyle;19 adet 5 bin 532 hektar alan açık, 39 adet 13 bin 807 hektar alan kapalı olmak üzere toplamda 58 adet 19 bin 339 hektar alandasulama hizmeti veriyor. Sulama sezonu öncesinde işletme sorumluluğunda bulunan 19 adet açık sulama tesisinin hazırlık çalışmaları kapsamında; yaklaşık 300 bin metre hattın temizlik ve yabancı ot mücadelesi yapıldı.

ÖN ÖDEMELİ TARIMSAL SULAMA SAYAÇLARI ARTIYOR

Ayrıca 2022 ve 2023 yıllarında yapım aşaması tamamlanarak sulamaya açılan 4 tesiste ön ödemeli tarımsal sulama sayacı yatırımı yapılarak toplamda su tasarrufu sağlanan tesis sayısı 33’ e çıkarıldı. BASKİ tarafından verilen hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla sulama yapılan mahallelerde muhtarlar ile toplantılar yapılarak sorunlar yerinde görüşülerek çiftçilerin problemleri çözüme kavuşturuldu.

BASKİ ACİL MÜDAHALEYE KARŞI TEYAKKUZDA

Vatandaşların güzel bir yaz geçirmeleri için yaz ayları süresince 7 gün 24 saat hizmet esasına dayalı çalışacak BASKİ ekipleri; gerekli araç ve gereçlerle donatılmış acil müdahale araçlarıyla teyakkuzda bekliyor. BASKİ, olası büyük arızalara karşı gerekli makine-ekipman ve malzemeleri ambarlarda ve stok sahalarında hazır bulunduruyor.