Su sporlarına büyük önem veren ve başarılı sporcular yetiştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, su sporları eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Deniz kanosu eğitimleri başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’de bir ilk olan deniz kanosu eğitimi ücretsiz olarak Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi ile Porsuk Çayı Kanlıkavak mevkiinde gerçekleştiriliyor. 4 hafta boyunca sürecek olan deniz kanosu eğitimlerine 24 kişi katıldı.

İki grup halinde sürdürülen eğitimlere katılan vatandaşlar, “Eskişehir’de denizimiz olmamasına rağmen su sporları konusunda çok şanlıyız. Belediyemizin açtığı eğitimler sayesinde birçok seçeneğimiz var. Hem yetişkinler olarak bizler hem de çocuklarımız ücretsiz spor eğitimleri alabiliyor. Bizlere bu imkânı sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederiz.” dediler.