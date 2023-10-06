Bilecik Valiliğin talimatıyla su ürünlerinin satıldığı işletmelere denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü valilikten gelen karar ile harekete geçerek Bilecik’te deniz ürünleri perakende satış yerlerinin denetim ve kontrollerini gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik kontrol görevlileri tarafından, her bir su ürünleri perakende satış noktaları incelendi. Sağlıklı ürünlere ulaşmanın zor olduğu dönemlerde yetkililer birden fazla denetim gerçekleştirerek vatandaşlara en doğru alışveriş yapılacak noktaları belirledi. Yapılan denetimde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgâhların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı.