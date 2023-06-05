Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Su ve Kanal Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

“Köylerin Alt Yapısını Destekleme” (KÖYDES) projesi bünyesinde kanalizasyon hat çalışması, içme suyu çalışması, sulama hattı onarımı işlemleri büyük titizlikle devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Yenipazar’ın Yukarıboğaz, Söğüt’ün Geçitli, Yeşilyurt, Pazaryeri’nin Ahmetler, Merkez’de Yeniköy ve Abadiye, Bozüyük’te Karaağaç, Gölpazarı’nda Kavak, Osmaneli’nde Kazancı köylerinde yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların alt yapı sorunu çözülecek.

Çalışmaları değerlendiren Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Milletimize hizmet yolunda ihtiyaç duyulan her alanda yatırımlarımız sürüyor. Bugün 9 köyümüzdeyiz. Yarın memleketimizin ihtiyaç olan her köşesinde çalışmalarımıza aşkla devam edeceğiz” dedi.