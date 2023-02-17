Yeni mahalle Kazım Karabekir caddesi üzerinde evde bulunan temizlik malzemesini su zannedip içen 1 yaşındaki bebek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kazım Karabekir caddesi üzerinde evde oyun oynayan Fatma Nisa Ç. (1) lavabonun altında bulunan temizlik malzemesini su zannedip içti. Durumu fark eden ailesinin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik Fatma ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.