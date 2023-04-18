SUBÜ Denizcilik MYO Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan denetlemeden başarıyla geçerek yetkili denizcilik eğitimi veren kurumlar arasında yerini aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemeden geçerek Türkiye’de yetkili denizcilik eğitimi veren kurumlar arasında yer aldı. SUBÜ’de ilgili programdan mezun olan öğrenciler artık gemi adamı ehliyetine sahip olabilecek. Bu çerçevede Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı öğrencilerinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Gemi Adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’de belirlenen müfredata göre eğitim almaları gerekiyor. Böylelikle öğrenciler uluslararası standartlara göre mezun oluyor. Türkiye’de bu standardı denetleyerek ilgili eğitim kurumlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü yetkilendiriyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Ülkemizde sadece 4 devlet üniversitesinde Denizcilik MYO bulunuyor. Bununla birlikte Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ise sadece 7 devlet üniversitesinde mevcut. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkili kılınan Deniz Ulaştırma ve İşletme Programlarından mezun olan öğrenciler 3 bin groston büyüklüğe kadar gemilerde ‘Vardiya Zabiti’ olarak çalışabiliyorlar. Ülkemizdeki üniversitelerde sayılarının az olması ve mezunlarının kolaylıkla iş bulması sebebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlar tamamen doluyor” dedi.