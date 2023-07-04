SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi, Kurban Bayramı’nda deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunarak depremzedelerin yanında oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Arama Kurtarma Ekibi, Kurban Bayramı’nda deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulundu. Öğr. Gör. Hasip Cana, Ahmet Bilgiç ve Resul Sercan Aksoy’dan oluşan SUBÜ ekibi; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’daki geçici konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere kurban eti dağıtarak çocuklara bayram hediyeleri verdiler. Bölgedeki ihtiyaçlara yönelik çalışmalar da gerçekleştiren ekip, ayrıca dönüş yolunda karşılaştıkları bir trafik kazasına da ilk müdahalede bulunarak yaralıların güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırılmasını sağladı. SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında da yer almış ve depremin 105’inci saatinde bir vatandaşı enkazdan canlı olarak çıkarmıştı.