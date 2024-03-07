SUBÜ’nün kalite güvencesi süreçleri kapsamında ‘İç Tetkikçi’ olarak görev alan personeller değerlendirme toplantısında buluştu. Toplantı sonunda personellere teşekkür belgesi takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) kalite güvencesi süreçleri kapsamında ‘İç Tetkikçi’ olarak görev alan personeller, değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Üniversite lokalinde düzenlenen programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ile Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen, Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Avcı ve Hakan Kocaman, Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selcen Vodinalı ve iç tetkikçi olarak görev alan akademik ve idari personeller katıldı. Toplantının sonunda sürece katkıları nedeniyle iç tetkikçilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Üniversitenin iç tetkik sürecinin olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını ve düzeltici faaliyetlerin sürekli iyileştirme prensibiyle aksiyon almada önemli olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Bu kapsamda yapılan çalışmaların üniversitemizi bir adım daha kalite hedeflerine yaklaştırdığını düşünüyorum. Ekip ruhu ile birlikte tüm birimlerinizin sürece verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. TS EN ISO 9001 çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, “Kalite yolculuğumuzda geldiğimiz noktalar üzerinden hareket ederek mevcut durumu yönetimimizin gözden geçirme toplantısı ile değerlendireceğiz. İç tetkik süreci bu değerlendirme için önemli çıktılar sağladı. Kalite yolculuğumuzda tüm adımları en uygun şekilde atarak her yönden kalite standartlarına kavuşmuş bir üniversite olmayı arzu ediyoruz. Belgelendirme sürecine ise hazırız” ifadelerini kullandı.