SUBÜ, 2022-2023 Akademik Yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenleyecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mezuniyet Töreni 28 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. 2022-2023 Akademik Yılı mezunlarının uğurlanacağı tören, Serdivan Esentepe Kampüsü’nde bulunan SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu’nda yapılacak. Üniversitenin tüm ön lisans ve lisans mezunları ile aileleri ve yakınlarının katılabileceği törende SUBÜ, bazı birimlerdeki ilk mezunlarını verecek. Kortej yürüyüşü ile başlayacak törende daha sonra dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Üniversite birincisinin mezuniyet yaş kütüğüne adını çakmasının ardından mezuniyet yemini ve kep atma seremonisi gerçekleştirilecek. Son olarak ise canlı disk jokey performansı sunulacak.