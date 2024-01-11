SUBÜ, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’nde yer alarak üniversite adaylarıyla buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Eket Fuarcılık tarafından ‘Doğru Tercih, Doğru Gelecek!’ mottosuyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım Günleri’nde yer alarak üniversite adayı öğrencilerle buluştu. 2 gün süren fuarın ilk gününde Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlisi Süleyman Nurullah Adahi Şahin, Kariyer Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Gökçe Uluşan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personeli Oğuz Taşdemir; ikinci gününde ise Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çağrı Erdoğan, Öğretim Görevlisi Gökçe Uluşan, Erasmus Koordinatörlüğü Personeli Aya Darouqa ve Oğuz Taşdemir üniversite sınavına girecek aday öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. SUBÜ’nün standına yoğun ilgi gözlemlenirken hazırlanan broşür ve kataloglarla üniversiteye ve +1 Eğitim Modeli’ne ilişkin detaylar öğrencilere aktarıldı.