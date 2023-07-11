2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda toplam bin 866 SUBÜ öğrencisi +1 Eğitim Modeli çerçevesinde tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda da +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş dünyasında yer aldı. Üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyorlar. Böylelikle eğitimleri devam ederken kariyer planlaması yapabiliyor, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına kavuşuyorlar.

Üniversiteden yapılan açıklamada Bahar Yarıyılı’nda ön lisans düzeyinden bin 142, lisans düzeyinden ise 724 olmak üzere toplam bin 866 öğrencinin +1 Eğitim Modeli çerçevesinde işletmelerde mesleki eğitime katıldığı ifade edildi. Öğrencilerin iş yeri deneyimi kazandıkları firma sayısı ise Sakarya içinden 393 ve Sakarya dışından 857 olmak üzere toplam bin 250 oldu. https://muys.sabis.subu.edu.tr/ adresinden kaydını gerçekleştiren firmalar tam zamanlı öğrenci talebinde bulunabiliyor. SUBÜ, pandemi sürecinde de modelin uygulamasını sürdürerek öğrencilerin saha deneyimi kazanmaları noktasındaki kararlılığından taviz vermemiş, süreçte 5 bin 134 öğrenci iş dünyasıyla buluşmuştu.