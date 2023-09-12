SUBÜ Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 9. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından 9. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu düzenlendi. 3 gün süren sempozyumda 144 katılımcı tarafından 99 bildiri sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle seminer döneminde bulunan yaklaşık 100 Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmeni sempozyuma katıldı. 6 atölye çalışması ve 3 panelin düzenlendiği ve ikisi yurt dışından olmak üzere 5 çağrılı konuşmacının bulunduğu sempozyum çerçevesinde yabancı katılımcılar tarafından tarih eğitiminin nitel ve nicel yönlerini ortaya koyan örnekler verilirken sosyal gezi bünyesinde Pamukova, Alifuatpaşa, Geyve ve Taraklı ziyaret edildi.