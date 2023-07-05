SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi istihdam oranlarıyla dikkat çekiyor. +1 Eğitim Modeli uygulanan fakültede son mezunların her 8 tanesinden 7 tanesi mezuniyetlerini takip eden ilk üç ay içerisinde istihdam edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrenci ve mezunları yüksek bir oranla istihdam ediliyor. SUBÜ’nün her birimde uyguladığı ve öğrencileri bir dönem tam zamanlı olarak iş dünyasına gönderdiği +1 Eğitim Modeli çerçevesinde 2022-2023 Akademik Yılı’nda iş yeri uygulaması yapan 36 Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisinden 25 tanesine staj yaptıkları firmalarda iş teklifi geldi. Ayrıca 2021-2022 Akademik Yılı’nda mezun olan her 8 Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisinden 7 tanesi mezuniyetlerini takip eden ilk üç ay içerisinde alanlarıyla ilgili bir işte çalışmaya başladı.

Sosyal bilimler alanında eğitim-öğretim veren fakültelerde istihdam oranlarının mezuniyet öncesi ve mezuniyetten hemen sonra düşük olduğunu belirten SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Esen, “Ancak üniversitemizin geliştirdiği ve başarılı bir şekilde uyguladığı +1 Eğitim Modeli fark oluşturuyor. Biz de fakültemizde bu modeli etkili bir şekilde kullanıyoruz. Tecrübeli akademik kadromuz hem teori hem de uygulamada nitelikli öğrenciler yetiştiriyor. İş dünyası ile ciddi bir iş birliğimiz var. Sakarya ve çevresindeki şehirlerin ihracat oranları yüksek. Bizim bölümlerimiz de daha çok uluslararası ticarete yönelik bölümler. İş dünyasından yoğun bir talep söz konusu. Bu anlamda geçtiğimiz akademik yıl bir ilk olarak Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) ile mezunlarımıza belirli şartlar altında iş garantisi veren bir protokol imzalamıştık. Biz nitelikli mezunlarla şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.