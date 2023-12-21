SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi’nde öğrenim gören 193 öğrenciye ‘Afet Farkındalık ve Gönüllülük Eğitimi’ verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve ‘European Solidarity Corps’ çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği ESC30-Beceri Kazanmak İçin Gönüllü Ol! isimli projede etkinlikler sürüyor. Bu doğrultuda son yapılan etkinlikte SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve SUBÜ Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi iş birliğinde ‘Afet Farkındalık ve Gönüllülük Eğitimi’ düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’ndaki eğitime Spor Bilimleri Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi’nde öğrenim gören 193 öğrenci katıldı. Eğitim AFAD eğitimcileri tarafından verildi. Eğitimlerle afet gönüllülerinin afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışmasının sağlanması ve toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.