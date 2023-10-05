TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarının sonuçları açıklandı. SUBÜ öğrencilerinin toplam 53 projesi kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı toplam 53 proje, TÜBİTAK’ın ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ çerçevesinde kabul edildi. Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO, Denizcilik MYO, Pamukova MYO, Sakarya MYO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği proje programlarda lisans ve ön lisans düzeyinden 48 proje 2209-A, lisans ve ön lisans düzeyinden 5 proje ise 2209-B olarak destek kazandı. Bu projeler ile Ar-Ge kültürü kazanacak öğrencilerin mezun olduktan sonra ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

Sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemizde proje kültürünün yerleşmesinden, bu anlamda birçok dış kaynaklı programın desteğini almaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin üniversitemize başladıkları andan itibaren proje kültürü kazanması ve kültür içerisinde yetişmesi için sadece kendilerine değil ülkemize de büyük katkılar sağlayacak. Ülkemiz üretimde oldukça iyi ancak katma değeri yüksek inovasyonlar noktasında yol almamız gerekiyor. Biz bunun proje kültürü ile olacağına inanıyoruz. Emek veren öğrencilerimize ve danışman akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.