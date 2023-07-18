SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü, üniversitenin tüm birimlerinde uygulanan +1 Eğitim Modelinden duyulan memnuniyete yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen anket sonuçlarını açıkladı. Anket neticesinde işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının modelden yüksek oranda memnun oldukları belirlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, üniversitenin geliştirdiği ve tüm eğitim düzeylerinde uyguladığı +1 Eğitim Modeli’ne yönelik 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda yapılan memnuniyet anketlerinin sonuçlarını yayımladı. Anketle işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ön lisans düzeyi için 3+1 eğitim modeli, lisans düzeyi için 7+1 eğitim modelinden duydukları memnuniyet ölçüldü. İlgili paydaşların modelden yüksek memnuniyet oranına sahip oldukları tespit edildi. SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli ile her eğitim düzeyinden tüm birimlerdeki öğrenciler en az bir dönemlerini tam zamanlı olarak iş dünyasında çalışmayla geçiriyorlar. 3+1 eğitim modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 44’ü üretim, yüzde 46’sı hizmet ve yüzde 10’u kamu sektöründen olmak üzere toplam 558 işveren katıldı. Katılanların yüzde 45’i Sakarya’dan, yüzde 28’i İstanbul’dan, yüzde 9’u Kocaeli’den, yüzde 18’i ise diğer şehirlerden olurken; sorulan toplam 16 soru sonucunda işverenlerin 3+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 89 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 61’i üretim, yüzde 34’ü hizmet ve yüzde 5’i kamu sektöründen yer alan 370 işveren katıldı. Yüzde 34’ü Sakarya, yüzde 30’u İstanbul, yüzde 7’si Kocaeli ve yüzde 28’i diğer illerden olan işverenlerin 7+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 88 olarak ölçüldü. Öğrencilerin 3+1 eğitim modelinden memnuniyetlerini ölçmek için yapılan ankete 779 ön lisans öğrencisi katıldı. 19 soru üzerinden yapılan ankette öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 89 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modeli için yapılan ankete 555 öğrenci katıldı. 19 soruya cevap veren lisans öğrencilerinin 7+1 modelinden memnuniyetleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi için yüzde 90, Teknoloji Fakültesi için yüzde 89 ve Turizm Fakültesi için yüzde 84 olarak ölçüldü. Ön lisans öğrencilerinin yüzde 89’u, lisans öğrencilerinin yüzde 88’i +1 Eğitim Modeli ile ilgili sorulan sorulardan memnun olduklarını söyledi.