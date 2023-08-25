SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin genç voleybolcuların sakatlıklardan korunmasına yönelik ‘Block-In’ projesi Erasmus+ Spor Programı çerçevesinde kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevda Çiftçi koordinatörlüğünde yürütülen ‘Block-In’ isimli proje, Erasmus+ Spor Programı çerçevesinde kabul edildi. Genç voleybolcuların sakatlıklardan korunması için antrenman içeriklerinin geliştirilmesini amaçlayan proje, 60 bin Euro bütçe ile desteklenecek. Proje; Türkiye, Letonya ve Bulgaristan iş birliğinde dört ortaklı olarak yürütülecek.

SUBÜ’nün projeleri ve lisansüstü çalışmaları ile sorunlara çözüm üreten bir üniversite olduğunu belirten proje koordinatörü Doç. Dr. Sevda Çiftçi, “Voleybol ülkemizde hem kadınlar hem de erkekler düzeyinde hızla gelişim gösteren ve başarılarımızın üst üste geldiği bir spor dalı. Popülerliğin artması ile birlikte çocuklar ve gençler de yoğun ilgi göstermeye başladı. İleride parlayabilecek kariyerlerin önüne sakatlıklar geçebiliyor. Özellikle antrenman metotları sakatlıklara davetiye çıkarabiliyor. Projemiz ile antrenman içeriklerini geliştirmeyi ve ciddi sakatlıkların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çözümün bir parçası olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.