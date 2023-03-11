Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Su Komisyonu, kentin geleceğe dönük su stresi ve su kıtlığı yaşamaması için çalışmalara hız verdi. Su kaynaklarının yanı sıra sanayi bölgelerinde tüketim ve arıtma tesislerinde incelemelerde bulunan Komisyon, mevcut su durumu, tüketim ve alınması gereken önemlerle ilgili hazırlayacağı raporu, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunacak.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken, Bursalıları bir gün bile susuz bırakmamak için gerekli her türlü yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan konuyu tüm yönleri ile mercek altına aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Su Komisyonu kurulurken, komisyon Bursa’nın su potansiyeli, tarım, sanayi ve bireysel su kullanımı ve alınması gereken önlemlerle ilgili çalışmalara hızla devam ediyor. DSİ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, üniversiteler, BUSKİ ilgili akademik odalarla birlikte gerekli saha çalışmalarını yapan komisyon, Doğancı ve Nilüfer Barajlarının yanında sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerinde de incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan su yönetimi değerlendirme toplantısında, bugüne kadar yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Su Komisyonu Başkanı Mihrimah Kocabıyık, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Başaran, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, komisyon üyeleri ve konunun tüm tarafları katıldı.

Akılcı kullanmamız lazım

Toplantıyı değerlendiren Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Başaran, artık Bursa'da ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde suyu daha verimli ve akılcı kullanmanın şart olduğunu söyledi. İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın arttığını, yağış rejimlerinin değiştiğini kaydeden Başaran, “Suyumuzu evimizde, sanayide ve tarımda daha verimli ve akılcı kullanmamız lazım ki gelecek nesillerimize suyumuzu aktarabilelim. Aksi takdirde bu tüketim alışkanlıklarıyla kullanmaya devam edersek ciddi manada suya daha zor ulaşacağız. Bundan dolayı elbirliğiyle bütün kullanım alışkanlıklarını değiştirmemiz lazım. Bu toplantıyı organize eden Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte kuraklık olmadan, daha sürdürülebilir bir su kullanımı ile ülkemizi kalkındıracağımızı ümit ediyorum” dedi.

Su stresi çekmeyelim

Büyükşehir Belediye Meclisi Su Komisyonu Başkanı Mihrimah Kocabıyık da “Su potansiyeli olarak Bursa'da elimizde ne var? İçme suyu kaynaklarımız neler? Önümüzdeki 2030 yılında 2050 yılında ve yüz yıllık projeksiyonda su kaynaklarımızla ilgili neler yapmamız gerekiyor? Bunların hepsini masaya yatırdık. Komisyon olarak Doğancı’da ve Nilüfer Barajı’nda incelemelerde bulunduk. Bursa Organize Sanayi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgelerindeki iyi uygulama örneklerini inceledik. Bursa'da su kullanım miktarlarını daha da aşağıya indirmek, suyun verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve müreffeh şekilde sıkıntı çekmeden, su stresi çekmeden güzel bir şekilde yaşamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda güzel bir rapor hazırlıyoruz. Tamamlandığında raporumuzu Meclis’te paylaşacağız” diye konuştu.

Rahat bir gelecek

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi de sudaki kayıp kaçak oranlarının azaltılmasından, mevcut kaynakların korunmasına kadar gerekli her türlü yatırımı yaptıklarını belirterek, “Gelecekte yapacağımız işleri bugünden planlamamız gerekli ki gelecekte su kıtlığı yaşamayalım. Çünkü günümüzde iklim değişikliği hızla devam ediyor. Bursa’mız da bu konuda ciddi anlamda etkilenecek olan şehirlerden bir tanesi. Bu önlemleri şimdiden alırsak gelecekte rahat bir nefes alırız” dedi.