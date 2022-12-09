İnegöl’de 111 yıldır eğitim öğretimin aralıksız şekilde devam ettiği Şükrünailipaşa Okulunun tarihine ışık tutacak sergi için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Ocak ayında Kent Müzesinde bu özel sergiyi ilçe halkıyla buluşturacak. Belediye Başkanı Alper Taban, hazırlıkları süren sergi için özellikle eski mezunlar başta olmak üzere Şükrünailipaşa Okulundan mezun olan vatandaşlara çağrıda bulundu.

İnegöl’de 1911 yılında eğitim öğretime başlayan ve 111 yıldır eğitimin aralıksız şekilde sürdüğü, bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim aldığı Şükrünailipaşa Okulu için özel bir sergi hazırlanıyor. İnegöl Belediyesi tarafından Kent Müzesi organizasyonuyla hazırlanan sergi ile okulun bir asrı aşkın süren eğitim hayatına ışık tutulması, aynı zamanda İnegöl’ü düşman işgalinden kurtaran Şükrü Naili Gökberk Paşa’nın da şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında bu vesileyle anılması hedefleniyor.

ŞÜKRÜNAİLİPAŞA OKULUNUN TARİHÇESİ

1911 yılında Sultan V. Mehmet Reşat zamanında Reşadiye Mektebi olarak açılan okulun adı, 6 Eylül 1922’de İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunda büyük emeği bulunan Şükrü Naili Gökberk Paşa’ya şükran göstergesi olarak Şükrünailipaşa adını almıştır. 1929 yılına kadar eski yazı ile 3. Sınıfa kadar eğitim yapan okul, 1929-30 yılında yeni Türk harfleri ile öğretime başlamış ve 4. Sınıftan ilk mezunlarını vermiştir. 1946-17 yılından sonra ise okul 5 sınıflı olarak hizmet vermeye başladı. 1995-96’da İlköğretim Okulu olan Şükrünailipaşa Okulu, 1997-98’de de 8 yıllık temel eğitime geçti.

BAŞKAN TABAN’DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İnegöl Belediyesi, 111 yıldır kapılarını eğitime açan şehrin bu tarihi okulunun geçmişine ışık tutmak adına Kent Müzesi organizasyonuyla sergi çalışması başlattı. Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle bu okuldan mezun olmuş kişiler başta olmak üzere sergiye katkı sunabilecek vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Taban, “Ocak ayında Müzemizin kuruluş yıl dönümünde açılması planlanan sergi ile alakalı Kent Müzesi ekibimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Eski belgeler, resimler, hatıralar bu sergide yeniden canlanacak. İnegöl’ümüzün tarihi okulu Şükrünailipaşa ile ilgili elinde fotoğraf, yazı veya herhangi bir materyal bulunan tüm vatandaşlarımızı sergide kullanılmak üzere bu doneleri Kent Müzemize getirmelerini rica ediyorum. Sergiye katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız; 0224 713 18 70 nolu telefondan, [email protected] mail adresinden, Kent Müzemizin sosyal medya hesaplarından veya İnegöl Kent Müzesine bizatihi gelerek iletişime geçebilirler” dedi.