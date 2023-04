İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sultangazi Belediye’nin düzenlemiş olduğu sahur programında, “Kırmızı çizgilerimiz var. Aile yapımıza dokundurmayız. Kırmızı çizgilerimiz var. Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık. Bir daha terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız, sokturmayız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Sultangazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı. Programda konuşan Soylu, “Diyarbakır’a Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır’daki programına iştirak ettik. Diyarbakır’da binlerce insan Sayın Cumhurbaşkanımızı bir gönül seliyle karşıladılar. Allah razı olsun ve orada Cumhur İttifakı’yla birlikte hakikaten çok önemli mesajlar Diyarbakır’da verildi. Hem var olan yapılan TOKİ’nin kalıcı konutları açılmış oldu. Hem de yapılacak yeni afet konutlarının kalıcı konutların temeli atılmış oldu” dedi.

Konuşmalarını sürdüren Soylu, “Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da yaptığımız önümüzdeki hafta içerisinde de Adıyaman ve Malatya’ya gideceğim. Değerlendirme toplantılarında 69 günde geldiğimiz noktanın bir taraftan 727 bin çadır, yaklaşık 2 milyon 900 bin içerisinde yaşayan insan. Şu ana kadar kurulan 66 bin konteyner içinde yaşayanların, bir taraftan yine altını çizerek söylüyorum 57 bin yıkılması gereken acil, aynı zamanda yıkık olan binanın yaklaşık 41 bini şu anda yıkıldı, taşındı. Allah nasip ederse bayrama kadar 10 vilayetin Hatay hariç her birinin ki Hatay’daki bugünkü oran da yüzde 74’e kadar geldi. İnşallah bayramdan sonraki ilk 10 gün içerisinde orayı da tamamlamış olacağız. Örneğin Kahramanmaraş’ta birçok ilçeyi bitirdik. Pazarcık’tan başlayarak köyüyle, şehriyle beraber birçok ilçeyi tamamladık ve bitirdik. Ramazan’dan sonra da bayramdan sonra da nasip olursa özellikle ağır hasarlı binaların yıkımıyla başlayacağız” diyerek 69 günlük süreci anlattı.

Deprem bölgelerinde çalışmalarını anlatan Soylu, “Peyder pey hangi vakit geliyorsa, onun planıyla, programıyla adım atan bir anlayışı orada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Huzurunuzda bir şey söyleyeyim. O kardeşlerimizi orada yalnız bırakmayacağız. Tayyip Erdoğan bu ülkede nerede afet olursa yangın, deprem, sel ne olmuşsa bu ülkenin hiçbir ferdini yalnız bırakmamıştır” dedi.

Seçim konusuna değinen Soylu, “14 Mayıs’ta seçim var. Tam yirmi yıldır Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan yapılamaz denilen her şeyi yapmış, milletimizle beraber hem milletimizi mahcup etmeden, hem de milletimizle dünyaya mahcup olmadan bir büyük yolculuğu gerçekleştirmiştir. Şimdi başka bir imza atma zamandır. Bir üst lige Türkiye’yi çıkarma zamanıdır. Türkiye yüzyılını başlatmanın zamanıdır. 20 altyapısı Türkiye’nin çok iyi bir şekilde dizayn edildi, kolay yapılmadı. Zorluklarla yapıldı. Bu esnada da hani derler ya bazen şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamadığımız zaman dilimleri içerisinde bu yapıldı. Yollardan barajlara kadar 81 ildeki üniversitelere kadar neredeyse hemen hemen her noktadaki, her bölgedeki yeniden yapılan havaalanlarına kadar dünyanın en havaalanına kadar. Pandemi ile mücadele ederken gerçekleştirilen Çanakkale Köprüsü’ne kadar Osmangazi Köprüsü’ne kadar Avrasya Tüneli’ne kadar, Marmaraya kadar Türkiye’nin her noktasında aşılamaz dağları aştığımız Nissibi Köprüsü’nden tutun her türlü tüneline kadar yoluna kadar. Türkiye bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Çok basit bir tanımlamayla defalarca siyasal istikrarı bertaraf edilmiş Türkiye. Yöneticilerine gazetelerde hakaret edilmiş, aşağılanmış siyaseti neredeyse küçültülmüş bir Türkiye. 20 yıldır bunlardan yoksun değildi” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Türkiye’de bulunan gaz ve petrol konularına değinen Soylu, “Gabar’ın altında petrol var ve orada aynen Şırnak’ta Batman gibi bir petrol şehri oldu oldu. Artık orada terör yok. Şırnaklılar diyorlar ki biz her gün taşınan petrol arabalarını saymaktan yorulduk. Daha yeni başladık. Bir taraftan Gabar’da çıkarılan petrol diğer tarafta Sakarya Gaz Sahasına çıkarılan gaz. Diğer taraftan burnumuzu sokmaktan bile imtina ettiğimiz Doğu Akdeniz’de aradığımız inşallah onu da bulacağımız gazımız, enerjimiz. Türkiye bambaşka bir hikaye yazıyor” ifadelerini vurguladı.

20 senelik süreç ve alt yapıdan bahseden Soylu,”Recep Tayyip Erdoğan sadece bu ülkede baraj yapmadı yol yapmadı. Bu ülkede on yıllarca özgüveni içimizden almaya çalışanlara karşı bu ülkenin yitiklerini bu ülkeyle beraber buluşturdu. Bu milletin yitiklerini bu milletle beraber buluşturdu ve büyük devrimler büyük değişimler meydana getirdi. Orası Ayasofya’ydı. Allah’a şükürler olsun. Daha önümüzde büyük yolculuklar var. Daha 3 tane koyunu gidemeyenler bu ülkenin karşı karşıya kaldığı bu büyük meselelerin altında ezilip giderler. Türkiye sadece kendi iddialarının ülkesi değildir. Türkiye aleme nizam vermek üzere kendiyle beraber ahitleşmiş bir ülkenin ve büyük bir millet adıdır. Yapacak çok işimiz var. Altyapımızı oluşturduk. Özgüvenimizi yerine getirdik. Şimdi Türkiye yüz yılını başlatma zamanıdır. Bu da sizlerin ortaya koyacağı iradeyle mümkündür. Eksiklerimiz olur. Eksiksiz Cenab-ı Allah’tır. Biz kuluz eksiklerimiz var ama biz milletimize sadığız. Biz değerlerimize sadığız” dedi.

Soylu, “Aile yapımızı ortadan kaldırmanın önünü açmak istiyorlar. Kendilerine sorun. Kendi evlerinden aynı cins evliliği kabul edeceklerse onu bütün milletimize açıklasınlar. Kendi beyannamelerin içerisinde kendi söylediklerinin içerisinde tüm sapkınlıkları içeren bu milletin diniyle, diyanetiyle, inancıyla, değerleriyle, milliyetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle örtüşmeyen bütün önerileri sadece Amerika söylüyor diye sadece Avrupa söylüyor diye bu ülkeye dayatmaya çalışıyorlar. Kırmızıçizgilerimiz var. Aile yapımıza dokundurmayız. Kırmızıçizgilerimiz var. Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık. Bir daha terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız, sokturmayız” diyerek tepkisini ifade etti.

“Böyle liderler ülkelerine yüz yılda bir ya gelir ya gelmez. Tayyip Erdoğan dünya siyasasını avucunun içi gibi bilen, Tayyip Erdoğan’ı bulduk. Ne yapacaksak zamanında yapacağız. Ülkemizi onun zamanında zenginleştireceğiz. Ülkemizi onun zamanında büyüteceğiz. Ülkemizin karşı karşıya kalma riskleri uzun zamanda azaltacağız. Ülkemizin altyapısını en mükemmel onun zamanında getireceğiz. Sonra gelecek nesillere Türkiye yüzyılına güçlü ve büyük bir Türkiye’ye bırakacağız” şeklinde konuşan Süleyman Soylu, vatandaşla selamlaşarak konuşmasını sonlandırdı.

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanı sıra Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Yeniden Refah Partisi Yasin Kul’da sahur programına katıldı.

Program sonrası davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süleyman Soylu’nun konvoyunda bulunan TOGG vatandaş tarafından dikkat çekti. Vatandaşların TOGG ile birlikte fotoğraf çekildikleri görüldü.