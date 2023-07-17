Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl yaz aylarında düzenlenen Yaz Okulu, bu yaz da binlerce öğrenciye onlarca farklı branşta eğitim veriyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Yaz Okulu kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu, bu yaz da spordan sanata ve genel kültüre kadar 30 farklı dalda eğitim veriyor. 15 spor, 9 sanat ve 6 genel kültür (yabancı dil, robotik kodlama, akıl ve zekâ oyunları) kursu ile iki ayrı dönemde yaz boyunca hizmet vermekte olan Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu; 4-6 yaş, 7-14 yaş ile 15 yaş ve üzeri kursları ile her yaştan öğrenciyi ağırlıyor. 3-28 Temmuz ve 31 Temmuz-25 Ağustos arası olmak üzere iki dönemde eğitimlere devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından tamamen ücretsiz olarak verilen kursların sonunda tüm öğrencilere katılım sertifikası takdim edilecek.

Yaz Okulu kurslarına ziyaretlerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, öğrencilerle ve velilerle bir araya geldi. Kurslara iştirak eden Uzunlar, öğrencilerin eğitimlerine ve eğlencelerine ortak olurken, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da Uzunlar’a eşlik etti. Uzunlar, Yaz Okulu eğitmenleri ile de görüşerek kurslar hakkında bilgi aldı.

"Çocuklarımız yeteneklerini keşfediyor"

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak Yaz Okulu kurslarımıza katılan binlerce çocuğumuzla bir araya geldik. Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ile birlikte çocuklarımızın sanat, spor, yabancı dil ve daha birçok alanda aldığı eğitimleri yerinde inceleyerek, başarılarını kutladık. Gözlerindeki ışıltıyla umut dolu geleceğimizin temsilcilerine, güzel bir yaz tatili ve başarı dolu bir gelecek dileyerek, çocuklarımızın hayatlarına dokunan, onlara ilham veren tüm hocalarımıza teşekkür ettik. Eğitim ve kültür alanındaki desteklerimizle çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, potansiyellerini geliştirmelerine katkı sağlamaya devam ederek, onlara sevgi, saygı ve güvenle büyüyen bir dünya sunmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.