Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ferhadanlı Mahallesi’nde inşa edilen Sosyal Tesis projesinde sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, projede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı Mahallesi, kısa süre içinde sosyal tesislerine kavuşacak. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen Ferhadanlı Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Mahalle sakinlerinin düğün, toplantı gibi her türlü cemiyetlerine ev sahipliği yapacak olan sosyal tesisler inşaatında son aşamaya gelindi.

Başkan Uzunlar tesis inşaatını inceledi

Tesislerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Ferhadanlı Mahallesi’ne giden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, projede gelinen noktayı değerlendirerek ilgili personelden bilgi aldı. Uzunlar yapılacak çalışmaları birlikte planladığı çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi.

Mahalle sakinleriyle istişarede bulundu

Daha sonra Ferhadanlı’da kurulan mahalle pazarını ve kıraathaneleri ziyaret eden Başkan Uzunlar, mahallelilerle ve esnafla sohbet etti, talep ve beklentileri dinledi. Uzunlar, mahallenin gelişimi ve değişimi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak fikir alışverişi yaptı.

"Yakın zamanda açacağız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, “Yapım sürecindeki çalışmalarımızı yakından takip ediyor ve titizlikle ilerliyor. Ferhadanlı Mahallemiz için en iyi hizmeti sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Ferhadanlı Mahallemizde yapımı süren Sosyal Tesislerimizin inşaatını gezerek incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda tamamlayacağımız tesislerimiz, mahallemizin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek ve vatandaşlarımızın bir araya gelerek güzel hatıralar biriktireceği, sosyal etkinliklerin gerçekleşeceği önemli bir merkez olacak. Şimdiden mahalle sakinlerimize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.