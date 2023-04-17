Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yetiştirdiği sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldıkları derecelerle Tekirdağ’ın gururu olmaya devam ediyor. Okçuluk branşında mücadele eden iki genç sporcu Antalya’da düzenlenen Türkiye Olimpik Okçuluk Şampiyonası’ndan üç dereceyle döndü.

18 yaş altı ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenen Türkiye Olimpik Okçuluk Şampiyonası’nda Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Beyza Duru Çelik, 21 Yaş Altı kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Cem Denli ise 18 Yaş Altında Türkiye üçüncülüğü ve Türkiye beşinciliği elde ederek önemli başarılara imza attı.

Başarılı sporcular, şampiyonanın ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i makamında ziyaret etti. Okçuluk Antrenörü Aysel Babagür ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette Başkan Yüksel’le sohbet eden genç okçular, Yüksel’e spora verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

Ziyaretten ve gençlerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yüksel, Süleymanpaşa’nın gençlerine her el uzattıklarında, her destek verdiklerinde bu desteklere madalyalarla, derecelerle karşılık verdiklerinin altını çizerek sporcuları kutladı. Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerin kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini hatırlatan Başkan Yüksel, genç sporculardan uluslararası turnuvalarda başarı beklediğini dile getirdi.