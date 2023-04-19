Sultanahmet Camii’nin restorasyonu 5 yıllık çalışmanın ardından tamamlandı. Cami, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Cuma namazıyla yeniden açılacak.

2018 yılı ocak ayında restorasyonuna başlanan Sultanahmet Camii’nde çalışmalarda sona gelindi. 5 yıllık süreçte yalnızca 5 ay ziyarete ve ibadete kapalı olan camide çinilerden kubbelere, halılardan aydınlatmalara kadar pek çok detay yenilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ramazan Bayramı’nın ilk günü yeniden açılacak olan Sultanahmet Camii’ndeki restorasyon detaylarını İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi anlattı.

“5 senede 5 aylık kapalı kaldı”

Çelebi, “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz restorasyonun yapmış olduğumuz camilerde ziyarete ve ibadete kapatmama ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu bin 200 metrekarelik alanda 800 metre yüksekliğinde çelik ayaklarla, çelik profillerle bu alanı tamamen kapatarak alt tarafında ziyaretçin ve ibadetin yapılmasını sağladık. İlk başta 2018 ocak ayında fiziki olarak restorasyona başladığımız bu yerde 2 ay gibi bir o platformun kurulması, şimdi de 2 buçuk ayda sökülürken ziyarete kapatmak zorunda kaldık. Burada 5 yılda 5 aylık bir kapatma söz konusu oldu. Kurmuş olduğumuz platformun üstüne 32 metre yüksekliğinde bir iş iskelesi kurarak kubbe kodunu ulaştık. Kubbedeki kuşak yazılarından oradaki temizlik işlerinden, derz temizliğinden, bakımından ve pencerelerdeki içlik ve dışlık diye tabir ettiğimiz bu kapakların değiştirilmesi sağladık” dedi.

“Çinilerin tek tek bakımlarını yaptık”

Çelebi, şunları kaydetti: “Yine biliyorsunuz bu camimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi içerisinde 20 binden fazla el işçiliğiyle yapılmış İznik Çinilerini barındırması. Çinilerin tek tek bakımlarını yaptık. Eksik olanları, tümleme metoduyla tamamladık. Tabii bunların hepsini onaylı projeler doğrultusunda yaptık. Burada yapmış olduğumuz tüm raspa çalışmalarında taş yüzeylerde özgün kalem işlerine rastladık. Bunları da ortaya çıkartarak sergileme fırsatımız oldu. Caminin içerisindeki metal aksamlarda görmüş olduğunuz turuncu renklerdeki gergi demirlerinin üzerinde özgün çiçek motiflerine rastladık. Sarı olarak gördüğünüz tüm varak çalışmaların hepsi tekrardan elden geçti.”

“Minarelerin onarımlarını yaptık”

Caminin cuma günü açılacağını hatırlatan Çelebi, “Camimizin elektrik ve aydınlatma tesisatını tekrardan yeniledik. Camimizin üstünü kapatan kurşun örtüleri değiştirmek suretiyle hepsini yeniledik. Bu alan içerisinde 5 bin tane farklı büyüklükte, ortalama 2 ile 5 ton arasındaki mermer bloklar tek tek numaralandırılarak bir kenara koyup onların bakımlarını, onarımlarını buradaki tesfiyesini sağladıktan aldıktan sonra yağmurdan ve temizlikten dolayı içeride biriken suların önüne geçtik. Bu camimiz altı minareli bir camidir. Buradaki caminin üç tane minaresini, bunların hepsini numaralandırarak bakım ve onarımlarını yaptırıp daha güvenli, daha dayanımı yüksek hale getirdik. Bayramın ilk günü cuma namazıyla Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle, inşallah camimizi 5 senelik bir aradan sonra açacağız” ifadelerini kullandı.