Sultanbeyli’de bir fırında denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine 2 kişi saldırdı. Saldırganlar polis tarafından gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldığı sırada görevli kadın, bir fırında 2 kişinin saldırısına uğradı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.
Kaynak: iha