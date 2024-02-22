Sultanbeyli’de bir fırında denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine 2 kişi saldırdı. Saldırganlar polis tarafından gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldığı sırada görevli kadın, bir fırında 2 kişinin saldırısına uğradı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.