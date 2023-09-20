Sultanbeyli’de ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kanala uçtu. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Yuşa Sağlam idaresindeki 20 HK 555 plakalı otomobil ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 3 metre yükseklikteki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz sürücü, İbrahim Yuşa Sağlam kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.