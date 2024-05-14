Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu tarafından “Ailemle Siyer-i Nebi Yolunda” projesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların final programı yapıldı.

Sultanbeyli Belediyesi’nin destekleriyle, Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu tarafından “Ailemle Siyer-i Nebi Yolunda: Peygamberimizi Anma ve Ödül Töreni” düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, Eğitimci-Yazar Zekeriya Erdim, çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sahne aldı. Usta Şair Mehmet Akif İnan’ın “Mescid-i Aksa Şiiri”ni okuyan öğrencinin coşkusu izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerden oluşan bir koro “Bir sabah gelecek kardan aydınlık” şarkısını ve çeşitli ezgileri okudu. Öğrencilerin performansı dinleyicilerden tam not aldı.

Öğrencilerin ardından Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim ve Eğitimci-Yazar Zekeriya Erdim katılımcılara sunum yaptı. Peygamber Efendimizin hayatı, sosyal ve toplumsal yaşamı başta olmak üzere pek çok konuda bilgi paylaşımında bulunuldu. Hadis-i Şerif’lerden alıntılar yapılarak, Peygamber Efendimizin örnek bir insan oluşuna vurgu yapıldı.

Programın sona ermesinin ardından yarışma kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Saliha Erdim adına Kudüs’te 3 adet Zeytin Ağacı dikildiğine ilişkin belge, Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adem Şahin tarafından takdim edildi. Yazar Saliha Erdim, öğrenci ve velilerden gelen talep üzerine kitaplarını imzaladı.