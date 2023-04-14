Sultanbeyli’de inşaat alanındaki su birikintisine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acılı dede su birikintisinden torununun terliklerini çıkarttı. Su dolu alan dron ile havadan görüntülendi.

Olay, Sultanbeyli Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde oyun oynamak için dışarı çıkan 4 yaşındaki Adem Kavçin, girdiği inşaat alanındaki su birikintisine düştü. Durumu mahalledeki diğer çocuklar fark ederek anne Aynur Kavçin’e haber verdi. Suyun üzerinde oğlunun giysilerini gören baba Adem’i sudan çıkartarak hastaneye götürdü. Yapılan müdahalelere rağmen Adem Kavçin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Su dolu alan ise dron ile havadan görüntülendi.

“Yüreğim yanıyor”

Acılı anne Aynur Kavçin, “Oğlum dışarı çıktı, arsaya gitmiş. Arsada bir boşluk var orada su birikintisi var. Önlem alınmamış, oğlum oraya düşmüş. Kurtaramadık oğlumu. Etrafını kapatsalardı oğluma bir şey olmazdı. Çocuklar burada olduğunu söylemişler. Elbisesi burada suyun üstünde. Babası çıkarttı. Yüreğim yanıyor. Ben şikayetçiyim” dedi.

Torununun terliklerini sudan çıkarttı

Dede Sait Keper, “Bizim çocuk buraya düşmüş. 20 yaşında da olsa buraya düşerse yüzme bilmese o da boğulur. 3 metre derinliği var. Kaç defa uyardım böyle olmaz burayı kapatın diye. Çocuklarla mı oynamış ne yapmış biz de bilemiyoruz. Gelmiş aramışlar, çocuk gözükmüyor. Çocuk su birikintisinin üstüne çıkmış. İş işten geçmiş, hastaneye de götürdük ama faydasız” dedi.

“3-4 ay aydır o çukur açık”

Dayı Mehmet Keper, “Çocuk oyun oynarken su birikintisine düşüyor. 10-15 dakika içerisinde boğularak can veriyor. Diğer çocuklar babasına bildiriyor. Bu ihmal başka çocukların da ölümüne yol açmamalı. Müteahhit ile daha görüşemedik, ifade için çağıracaklar. 3-4 ay aydır o çukur açık. İçimiz yanıyor. Şikayetçiyiz” şeklinde konuştu.

Komşu Deniz Uyanık, “İftara yarım saat kala haber geldi çocuk suya düşmüş. 2 buçuk metre derinlikte. Çocuğu çıkarttıklarında zaten hayatını kaybetmişti. Böyle inşaat alanı olur mu? Bizimde çocuklarımız var. Bugün Adem, yarın bizim çocuklarımızın başına gelebilir. Mahallenin bütün çocukları burada oynuyor. Bir önlem alınması lazım" dedi.