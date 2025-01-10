

Sultangazi Belediyesi; ilçe sakinlerinin hem keyifli zaman geçirdiği hem de kendilerini geliştirme fırsatı buldukları merkezlere her geçen gün yenisini eklemeye devam ediyor.

Aile Sağlık Merkezinden sanat atölyelerine birçok ihtiyaca cevap verecek Yayla Mahallesi Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi'nin inşaatı tüm hızla devam ediyor. İçerisinde kapalı yüzme havuzu da bulunacak olan tesis, özellikleriyle şimdiden dikkat çekiyor.



Yüzme havuzu

Merkezin içerisinde, ziyaretçilerin dört mevsim doyasıya yüzebileceği kapalı yüzme havuzu bulunacak. Yüzme bilmeyenler yüzme öğrenirken, profesyonel yüzücüler de burada yetişecek.



Sanat ve meslek atölyeleri

Merkezde yer alacak farklı branşlar ve atölyeler sayesinde vatandaşlar ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecek. Meslek atölyeleri, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere de farklı dünyaların kapılarını aralayacak.



Kadınlara özel spor merkezi

Merkezde kadınlara özel spor alanı da bulunacak. Kadınlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde fitnessdan aerobiğe kendilerine ayrılmış alanda rahatça spor yapma imkanı bulacak.



SEDA şubesi

İlçe sakinlerine ücretsiz dershane hizmeti veren Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) şubesi de merkezde yer alacak. SEDA eğitmenleri burada, kişiye özel başarı programıyla öğrencileri en iyi şekilde lise ve üniversite sınavlarına hazırlamaya devam edecek.



Çok fonksiyonlu merkez

Merkezde vatandaşlara sağlık hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Servisi de yer alacak. Aynı zamanda kütüphane, çok amaçlı salon, muhtarlık ve taziye evi de bulunacak.



“Sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırıyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İlçemize kazandırdığımız Kültür Merkezlerimiz ile sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz. Yayla Mahallemize yüzme havuzundan sanat meslek atölyelerine, spor salonundan sağlık merkezine birçok ihtiyacı karşılayacak devasa bir kültür merkezi kazandırıyoruz. Yaz aylarında tamamlayarak vatandaşımızın hizmete açacağız. Yayla Mahallesi Gençlik, Spor ve Sağlık Merkezi şimdiden komşularımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Kaynak: İHA