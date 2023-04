Sultangazi Belediyesi ilçelerinde faaliyette bulunan, 30 amatör spor kulübüne 1 milyon TL maddi destekte bulundu.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki gençlerin sporla tanışmasını ve geleceğin yıldız adayı olmasını sağlayan amatör spor kulüplerine 1 milyon TL maddi destekte bulundu. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda yapılan programa, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un yanı sıra 30 amatör spor kulüplerinin başkanları ve genç sporcular katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun 1 milyonluk nakdi çeki kulüp yöneticilerine sahnede takdim etti.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,

“Sultangaziyi sporda, eğitimde, kültürel faaliyetlerde, sosyal faaliyetlerde çok daha zengin bir ilçe haline getirmek için büyük gayretle çalışıyoruz. Çünkü bir şehri inşa etmek sadece imar faaliyetleriyle, ihya faaliyetleriyle, fen faaliyetleriyle yeterli olmaz. İnsana yatırım yapmalıyız. İnsana yatırım yaparken de en büyük yatırım gençlere yatırım, çocuklarımıza yatırım. Biz bu çerçeve içerisinde her sene kültürel faaliyetlerimize, sportif faaliyetlerimize güçlü destek veriyoruz. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü içerisinde de çok güçlü faaliyetler yürütüyoruz. Yaklaşık 18 branşta güçlü isimlerimiz var, güçlü sporcularımız var ve onlar şu anda İstanbul’da aktif lisanslı sporcu sayısına en fazla sahip olan ilçe Sultangazi’dir. Bununla övünüyoruz biz çünkü çocuklarımız çok güçlü, spora çok yatkın. Kendi kulübümüz içerisinde de yaklaşık 10 bin kişi her sene spor yapar. Halkın her kesiminden yediden yetmiş yediye herkes spor yapar ama bunların yaklaşık 2 bin 500 ü aktif spor yapar. Bugünde Sultangazi’nin farklı farklı mahallelerinde spor kulüplerimizle bir aradayız. Onlarda gençlerin geleceği adına büyük yatırımlar yapıyorlar. Bazen zor imkanlarla, kıt kanaat geçinerek çocuklarımızın ellerinden tutmaya, onlarla beraber spor yapmaya, onları başarıya taşımaya gayret ediyorlar. Biz her sene yaptığımız gibi bu senede amatör spor kulüplerimize yardım yapıyoruz.” diye konuştu.