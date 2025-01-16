Sultangazi Belediyesi'nin çalışan annelere destek olmak amacıyla başlattığı ve 42-68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitim veren Merve Karakaş Ana Kucağı, Eylül ayında ikinci şubesini açarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştı. İlk dönemi tamamlayan minikler, bu kez karne heyecanı yaşadı. İlk kez karne alacak çocuklar için Ana Kucağı'nda özel bir tören düzenlendi. Renkli paketlerle birlikte karnelerini alan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

“Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz”

Çalışan annelere kolaylık sağlamak için hayata geçirilen Ana Kucakları’nın ilçe için çok önemli olduğunun altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Yarıyıl tatili öncesinde miniklerimiz ilk karnelerini aldı. Ana Kucaklarımızda miniklerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlıyoruz. Okul öncesini eğitimin çocuğun hayatındaki önemini biliyor, onların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Karne töreninde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Miniklerimizin gözlerindeki mutluluğun bir ömür sürmesi dileğiyle” dedi.