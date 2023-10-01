Sultangazi’de iddiaya göre arkadaşı ile birlikte babasının çalıştığı iş yerine ait kamyoneti kaçıran çocuk, park halinde bulunan araçlara çarparak zarar verdi. Sokakta çocukların oynadığı esnada yaşanan olayda faciadan kıl payı dönülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşlarında olduğu öğrenilen A.E., arkadaşı ile birlikte babasının çalıştığı iş yerine gelerek, kapı önünde park halindeki kamyoneti kaçırdı. Kamyonet ile dolaşmaya başlayan çocuklar, ara sokaklara girerek yaklaşık 10 araca çarparak zarar verdiler. İlk olarak girdikleri sokakta park halinde bulunan iki otomobile çarpıp zarar veren çocuklar, kaçarken aynı sokak üzerinde bulunan motosiklete çarpıp savururken, bir otomobile daha çarptı. Sokaktaki vatandaşlar ve çocuklar sağa sola kaçışırken, kamyonet ile kaçmaya devam eden çocuklar girdikleri farklı sokaklardaki başka araçlara da zarar verdiler. Kaçan çocukların peşinden takip ederek başka araçlara ve kendilerine zarar vermemeleri için motosiklet ile giden bir vatandaş ise, önlerini keserek çocukları durdurdu. Durdurulan çocuklar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, araçları zarar gören vatandaşlar ise çocuklardan şikayetçi oldular.

Sokakta yaşayan Ferdi Engin isimli vatandaş, "Burada duruyorduk arkadaşlarla beraber. Çocuklar falanda burada oynuyordu. Bir anda sokağa kamyonet girdi ve yukarıda bir arabaya vurdu, aynasını kırdı. Fark edemedik, sonra sarı arabaya vurunca peşinden seslendik. Hiç durmaksızın bu motorda çanta vardı, motoru yıktı. Bu arabanın üzerine doğru buradan sola dönerek alt sokağa girdi, orada da birkaç arabaya vurmuş. Sonra yukarıdan döndü, şurada iki sokak arkada önünü keserek durdurduk. Daha sonra iki tane inen çocuktu zaten. Araç babasının şirket aracı imiş, kaçırmışlar. Babasının da haberi yokmuş. Sonrasında buradaki araç sahipleri falan hepsi şu an karakolda ifade veriyorlar. Bizim burada mahallede setler vardı inşaatlar yapılırken, hep söküp attılar. Sonrasında başvurduk gelip kurmadılar. Burada çocuklar oynuyor ve riskli durumda. Belediyeden ricamız gelsinler artık şu mahallenin problemlerini çözsünler, biz de bu tarz şeylerden mağdur kalmayalım. Ailelerden de lütfen duyarlı olmalarını rica ediyoruz, çocuklarınıza dikkat edin. Çocuklarınızın içinde bulunduğu araç bir çocuğu ezmiş olsaydı sorumlusu kim olacaktı. Maddi hasar karşılanır ama manevi hasar kesinlikle karşılanamaz" dedi.

Yanına aldığı bir arkadaşı ile birlikte babasının çalıştığı iş yerine ait kamyoneti kaçıran A.E. yaklaşık 10 araca çarparak zarar verirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların kaçırdıkları kamyonetle bir sokağa girdikleri, sokakta bulunan vatandaşlar ve çocukların sağa sola kaçıştıkları, kamyoneti kaçıran çocukların ise araçlara çarparak kaçtıkları görülüyor.