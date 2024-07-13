İstanbul Sultangazi’de 2 şahıs arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada kurşun isabet eden iki dükkan ve arabada hasar meydana gelirken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şahıs, cadde üzerinde birbirlerine silahla ateş etti. Yaşanan çatışma sonrası şüphelilerden biri gelen araca binerek kaçarken, diğer şahıs ise koşarak uzaklaştı. Çatışmada cadde üzerinde bulunan iki araca ve iş yerine kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaparken, emniyet güçlerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.