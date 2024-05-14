Sultangazi Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında Sultangazi Belediyesi Şehir Ormanı’nda engelli birey ve ailelerin katıldığı bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Sultangazi Kent Ormanı At Binicilik Tesisleri’nde gerçekleştirilen Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuğba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve çok sayıda engelli birey ve aileleri katıldı. Çeşitli oyun aktivitelerinin yapıldığı piknikte çocuklar at binme sırası için uzun kuyruklar oluşturdu.

Programda patlamış mısır, pamuk şeker ve yemek ikramları da yapıldı. Aileleriyle piknik yapan çocuklar eğlenceli aktivitelerin yanı sıra doğanın keyfini çıkardı.