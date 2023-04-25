Sultangazi’de dün gece saatlerinde bisikleti ile evinden ayrılan 11 yaşındaki Hatice Yıldırım isimli kızdan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre ikamet ettiği Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’ndeki evinden saat 23.30 sıralarında bisikleti ile ayrılan Hatice Yıldırım, bir daha geri dönmedi. Olayın ardından küçük kızın ailesi bir yandan her yerde kızlarını arayıp bir yandan da Sultangazi emniyetine kayıp başvurusunda bulundu. Bölge esnafı ve vatandaşlar kızın bulunması için sosyal medya üzerinden sürekli olarak yaptıkları paylaşımlarla aileye destek veriyor.