Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının son bir haftasında da birbirinden renkli etkinliklerini sürdürüyor. Çocuklar, tiyatro programları, Karagöz Hacivat gibi etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

Birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için dopdolu bir etkinlik takvimi oluşturan Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçede hissettirmeye devam ediyor. Ramazan Etkinlik Çadırı’nda programlar devam ederken, çocuk etkinlikleri miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tiyatrodan söyleşiye, Hacivat Karagözden çocuk etkinliklerine gönüllerince eğlenen minik ziyaretçiler için alanda ikramlıklar da bulunuyor. Pamuk şeker, mısır, şekerleme gibi ikramlıkları alan çocuklar, programların tadını çıkarıyor.

Alanı sık sık ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, minik misafirleriyle yakından ilgileniyor. Özellikle çocukların Ramazan ruhunu yaşamasının önemine değinen Başkan Dursun, “Çocuklarımızın Ramazan ruhunu yaşaması adına dopdolu bir etkinlik takvimi oluşturduk. Hafta sonları çocuklar, severek takip ettikleri ünlü Youtuber ‘Sertaç Abi’ ile Cami buluşmalarında bir araya geliyor. Her akşam iftar sonrası Ramazan Etkinlik çadırımızda birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleri düzenliyoruz. Ramazan’ın son bir haftasında da etkinlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Çocuklarımızın manevi atmosferi yaşaması adına onları çeşitli programlarla buluştururken, yaşıtlarıyla sosyalleşmelerini de sağlıyoruz. Her şey çocuklarımız mutlu olsun diye” dedi.