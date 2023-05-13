Çanakkale merkez ve bağlı ilçelerinde buğdayın ana zararlısı olan süne ile mücadele çerçevesinde oluşturulan ekipler tarafından survey çalışmalarına aralık vermeden devam edildi.

Süne çalışmaları hakkında bilgi veren Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Dünyada ve Ülkemizde temel besin maddesi olarak buğday ön plana çıkmaktadır. Buğdayın ana zararlısı olan süne (Eurygaster spp.) verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli etmendir. Süne popülasyonunun yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda mücadele yapılmaması durumunda %100 varan oranlarda zarar meydana gelmektedir. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her yıl düzenli olarak hububat ekili alanlarımızda aralıksız kontrollerimizi yapmaktayız. İlimizde 2023 Yılı Süne Mücadelesi çerçevesinde 929.945 dekarlık hububat alanında 20 ekip 108 teknik personel ile toplam 522.736 dekarlık sürvey sahasında sünenin verdiği zararı en alt seviyede tutmak için çalışmalar aralıksız olarak yürütülmektedir. Ekipler tarafından yapılan; Sonbahar ve ilkbahar kışlak sürveyi, kıymetlendirme Sürveyi, Yumurta parazitoit sürveyi ve Nimf sürveyi neticesinde ekonomik zarar eşiği gözetilerek, kimyasal mücadele yapılıp yapılmaması konusunda karar alınmaktadır. İlimizde şuan yumurta parazitoit sürvey çalışmaları yürütülmektedir. 2. Dönemden itibaren başaklarda beslenmeye başlayan nimflerin ağırlıklı olduğu dönemde nimf sürveyine başlanır. Nimf sürveyi kimyasal mücadeleye karar verilmeden önceki son sürvey çalışması olup, nimf sürveyi ile kimyasal mücadele zaman zaman iç içe geçebilir. Kimyasal mücadeleye karar verilen köylerde mücadele çalışmalarına başlanırken, diğer köylerde ise nimf sürvey çalışmalarına devam edilir. Bölgemiz için 10 adet nimf/m2 eşik üzerinde nimf yoğunluğu belirlenen tüm alanlarda mücadeleye karar verilmesi gerekmektedir. Doğal düşmanların (Yumurta parazitoitleri) doğada tutunmasını sağlamak amacıyla ilimizde biyolojik mücadele çalışmaları çerçevesinde; 2000 adet keklik salımı ve 10.000 adet akasya fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Parazitlenmenin yüksek olduğu alanlarda doğal düşmanların bölgedeki varlığı göz önünde bulundurularak ilaçlama dışında bırakılabilecek üniteler mevcut olmaktadır. Pas hastalığına karşı ilaç atılan dönemde aynı zamanda kışlamış ergin mücadelesi yapılması yumurta parazitoitlerinide etkileyeceğinden kesinlikle önerilmemektedir. İlaçlama zamanı birçok husus gözetilerek belirlendiğinden; Mücadele ekiplerinin kararına göre, İl/İlçe Müdürlüklerinin ilan vermesi beklenmeli ve ilan verildiği günlerde hava durumu dikkate alınarak vakit kaybetmeden ilaçlama yapılmalıdır. Özellikle arıcılık faaliyeti yapılan alanlarda ilaçlamaların arıların uçmadığı saatlerde yapılmasına özen gösterilmelidir." dedi. Üreticilerimizin uyarılara uymaları ülke ekonomisine katkı açısından oldukça önemlidir" dedi.