Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kentpark içerisinde yer alan yapay plajında oluşturduğu voleybol sahası ile misafirlerine bozkırın ortasında plaj voleybolu keyfi yaşatıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, büyük beğeni toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajı 2023 yaz sezonunda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Plajda bu yıl misafirleri yeni bir uygulama karşıladı. Yaz sporlarının başında gelen plaj voleybolu keyfi Eskişehir’in yapay plajına taşındı. Voleybol için saha oluşturulurken, misafirlerin ücretsiz yaralandığı saha ile birlikte plaj voleybolu büyük ilgi görüyor. Renkli ve çekişmeli maçlara sahne olan plaj voleybolunda oyuncular maç sonunda ise plajın serin sularında yorgunluklarını atıyorlar.

Deniz tadında bir gün geçirdiklerini belirten misafirler, “Eskişehir’de böyle bir tesisin olması çok büyük bir şans. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz. Plaj çok güzel, görmeyenler mutlaka gelip bu güzel deneyimi yaşamalılar.” dediler.

Kentpark’ta 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzu da bulunan yapay plaj sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez adresi olurken, sıcaktan bunalanlara deniz havasını yaşatan plajda boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar da görev yapıyor.

Kentpark Plajı, haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.