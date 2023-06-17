Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar başlarken, çocuklar sağlıklı ortamda ücretsiz şekilde sünnet edilecek.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt işlemleri başladı. Gölcük’te sünnet çağına gelmiş çocuklar için düzenlenen şölen için kayıt işlemleri Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yapılabilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, kayıtlarını 14 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar yaptırabilecek. Sünnet çağına giren çocukların sünnet işlemleri sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Gölcük Belediyesi tarafından sünnet ettirilecek çocuklar, kendileri için düzenlenecek şölende çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek.