Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okuldan sıra arkadaşı olan kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Miraç Güvenir sünnetlik peleriniyle son yolculuğuna uğurlandı. Miraç'ın 9 Haziran’da sünnet düğününün olacağı ortaya çıktı. Miraç son yolculuğuna uğurlanırken sünneti için alınan pelerini tabutunun üzerine serildi.



Orhangazi’yi yasa boğan Miraç’in ölümünün arkasından hüzün dolu bir hikâye çıktı. Güvenir ailesinin, Miraç’ın Haziran ayında yapılacak sünnet düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kaza kurşunu ile can verdi

Orhangazi’de ikamet eden 9 yaşındaki Miraç Güvenir, anneler gününü kutlamak için ailesiyle birlikte anneannesinin kırsal Heceler Mahallesi’ndeki evine gitmişti. Burada aynı zamanda okuldan sıra arkadaşı olan 9 yaşındaki kuzeni C.Ç.K. ile oyun oynuyordu. C.Ç.K., zeytin makinesinin arkasına saklanmış olan tüfeği alıp Miraç ile şakalaşırken tüfek ateş aldı. Miraç başına isabet eden kurşun sebebi ile olay yerinde yaşamını yitirdi.



Gözyaşı sel oldu

Miraç bugün öğle namazından sonra Orhangazi’de Hürriyet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede aile yakınlarının gözyaşı sel oldu. Acılı anne Esma ve baba Müstecep Miraç’ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler.



Sünnet pelerini ile uğurlandı

İki çocuk sahibi Güvenir ailesinin Miraç için sünnet düğünü hazırlığı yaptığı dönemde yaşandığı ortaya çıktı. 9 Haziran’da yapılacak sünnet düğününe hazırlanan Güvenir ailesinin heyecanı, Miraç’ın ölümü ile yasa dönüştü. Miraç’ın sünnet düğünü için alınan pelerini ise tabutunun üzerine örtüldü. Ailesi Miraç’ın pelerinli tabutuna sarılarak feryat etti.